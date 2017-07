Calciomercato Roma: Lucas, Clichy, Manolas, Rudiger. Le ultimissime

Calciomercato Roma, in entrata sono ‘caldi’ i nomi di Lucas Moura del Psg e di Clichy, che si è appena svincolato dal Manchester City; in uscita continuano a tenere banco Kostas Manolas, potrebbe riaprirsi la trattativa con lo Zenit, e Antonio Rudiger, conteso tra Chelsea (favorito) e Manchester City.

Calciomercato Roma, in entrata si fanno i nomi di Lucas Moura e Gael Clichy – Clichy sarebbe un affare a parametro zero perché il terzino francese si è appena svincolato dal Manchester City. La Roma lo segue da anni e quest’anno potrebbe riuscire a metterlo sotto contratto. Lucas Moura è in uscita dal Psg dove è obiettivamente chiuso dagli altri ‘fenomeni’ dell’attacco parigino. Il club francese chiede 30 milioni di euro per il suo cartellino ma la difficoltà maggiore è nel trovare un accordo con l’entourage del calciatore sull’ingaggio annuale.

Calciomercato Roma, Antonio Rudiger verso la Premier League – Salvo sorprese dell’ultima ora, Antonio Rudiger si trasferirà alla corte di Antonio Conte. Il Chelsea è in netto vantaggio rispetto al Manchester City perché ha raggiunto una intesa sia con la Roma che con il ragazzo. Ma il City di Guardiola si è inserito last minute e sta cercando di rilanciare soprattutto nei confronti dell’entourage del calciatore fresco campione della Confederations Cup con la maglia della Germania.

Calciomercato Roma, la situazione di Kostas Manolas – Come riportato dalla giornalista de il Messaggero Eleonora Trotta, tramite la sua pagina Twitter, potrebbe riaprirsi a sorpresa la trattativa per il passaggio di Manolas dalla Roma allo Zenit San Pietroburgo. C’è già l’intesa tra la Roma e il club russo, manca l’accordo tra Monalos ed il team allenato da Roberto Mancini. Lo Zenit comunque sta continuando a monitorare la situazione del difensore dell’Inter Murillo.

Calciomercato Roma, la certezza è l’approdo nella Capitale di Maxime Gonalons – “Forza Roma! Sono felice di giocare nella Roma”. Lo ha detto Il centrocampista francese del Lione, Maxime Gonalons, prossimo al trasferimento alla Roma, appena arrivato a Fiumicino. Accompagnato dalla moglie e dal suo bimbo, oltre che dall?agente Frederic Guerra, Gonalons, camicia bianca, pantaloni grigi, sbarcato da un volo di linea da Lione, è stato accolto alle 19.30 all’aeroporto di Fiumicino dallo staff giallorosso. Domani mattina, alle 8, è atteso dalle visite mediche a Villa Stuart.