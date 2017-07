Calciomercato Roma, Mahrez pronto a ridursi l’ingaggio

ROMA – Riyad Mahrez sembra sempre più vicino alla Roma: la dirigenza giallorossa fa sul serio per la stella del Leicester, che sembra aver accettato l’offerta proposta del ds Monchi per quanto riguarda l’ingaggio.

Come confermato dal ‘Leicester Mercury‘, l’esterno offensivo algerino sarebbe addirittura pronto a ridursi lo stipendio pur di vestire la maglia della Roma. Resta dunque da convincere il Leicester: dopo la prima offerta di 23 milioni di euro rifiutata dal club inglese, la Roma è pronta a sferrare un nuovo attacco.

Sul piatto del Leicester potrebbero finire 30 milioni: è questa la somma che la dirigenza giallorossa ha in mente di offrire come nuovo rilancio. Passi avanti verso il profilo ideale per sostituire Mohamed Salah, ormai finito al Liverpool.