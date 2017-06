Calciomercato Roma: Manolas – Paredes allo Zenit San Pietroburgo

Calciomercato Roma – La cessione di Salah è già in archivio, quelle di Manolas e Paredes – nel mirino dello Zenit di Mancini – sembrano ormai imminenti e dovrebbero fruttare alla casse giallorosse altri 60 milioni di euro. Come scrive Il Corriere dello Sport, la Roma continua ad essere particolarmente attiva sul mercato, ma non solo in uscita. Il ds Monchi e il dg Baldissoni, infatti, domani voleranno in Olanda per chiudere l’acquisto del terzino olandese Rick Karsdorp dal Feyenoord e in settimana annunceranno il ritorno a Trigoria di Pellegrini dal Sassuolo.

Per sostituire Manolas, Monchi ha deciso di puntare su Marcos Foyth, 19enne argentino dell’Estudiantes su cui però è forte anche l’interesse dell’Atletico Madrid.