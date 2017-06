Calciomercato Roma: Manolas-Zenit è fatta. Anche Paredes verso Mancini

Calciomercato Roma, Manolas e Paredes – La Roma è vicina a ufficializzare altre due cessioni dopo quella di Mohamed Salah al Liverpool. Manolas e Paredes sono a un passo dallo Zenit San Pietroburgo di Roberto Mancini. Nel caso di Manolas è tutto fatto e il greco dovrebbe sostenere le visite mediche tra qualche ora. Per Paredes siamo leggermente indietro ma l’affare è comunque in dirittura d’arrivo.

Come scrive La Gazzetta dello Sport con Chiara Zucchelli, Manolas allo Zenit di Mancini: il greco andrà in Russia per 34 milioni più bonus. Mercoledì mattina farà le visite a Roma, a Villa Stuart, poi andrà in Austria in ritiro con la sua nuova squadra. La Roma lo aveva pagato 13 milioni nel 2014, lui ne prenderà 4 a stagione per 4 anni.

Non ancora chiusa del tutto, invece, la trattativa per Paredes, ma le parti oggi si sono sensibilmente avvicinate e nelle prossime ore potrebbero chiudere per 25 milioni. Il giocatore si sta convincendo ad andare a San Pietroburgo, salvo colpi di scena, e la Roma si sta muovendo per il sostituto, individuato in Gonalons del Lione.