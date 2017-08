ROMA – Non c’è solo la Roma, sulle tracce di Munir, esterno d’attacco del Barcellona che non rientra nei piani del tecnico Ernesto Valverde e che, quindi, è stato messo sul mercato.

Secondo quanto scrive il ‘Mundo Deportivo’ sia sull’edizione in edicola che su quella online, altri quattro club sono interessati allo spagnolo di origini marocchine. Si tratta di Deportivo La Coruna ed Alaves, da tempo in trattative con il Barca, e degli inglesi del Crystal Palace, il cui tecnico Frank de Boer è un estimatore di Munir.

Poi, secondo il giornale sportivo di Barcellona, c’è anche la Sampdoria, e qui il discorso s’intreccia con la Roma, visto che l’esterno blaugrana è un obiettivo anche del d.s. dei giallorossi Monchi. Il quale però ora ha virato sul doriano Schick, in cambio del quale a Trigoria potrebbero lasciar via libera al presidente Ferrero per Munir, oppure aiutarlo nell’acquisto.

In ogni caso, il giornale scrive anche che nessuno di questi club è intenzionato, almeno per ora, a pagare i 20 milioni di euro chiesti dal Barcellona per Munir. Ora quindi è probabile che la società catalana abbassi la sua richiesta.