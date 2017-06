Calciomercato Roma: Pellegrini, Thauvin, Rudiger. Le ultimissime

Calciomercato Roma, oggi è stato il “Lorenzo Pellegrini day” – “E’ il coronamento di un percorso di due anni, tornare alla Roma è sempre stato il mio obiettivo”. Lorenzo Pellegrini abbraccia di nuovo la Roma, dopo due stagioni al Sassuolo che nel 2015 lo aveva acquistato per 2 milioni. Dopo Rick Karsdorp, la linea verde tracciata dal ds Monchi battezza il ritorno ufficiale a Trigoria del figliol prodigo. Per il 21enne centrocampista romano contratto di cinque anni fino al 2022, al Sassuolo vanno 10 milioni come previsto dalla clausola. “Tornare a Trigoria è una sensazione incredibile, era il mio obiettivo sin da quando sono andato al Sassuolo”, ha dichiarato Pellegrini. A Trigoria ritroverà vecchi compagni e l’allenatore che lo ha guidato negli ultimi due anni in neroverde: “Di Francesco ha idee molto chiare, mi ha trasmesso la sua mentalità, quella di non accontentarsi mai e fare sempre qualcosina in più”, spiega il centrocampista che poi confessa: “Sono sempre stato molto preso da De Rossi, l’ho visto sempre come un punto di riferimento, come persona e per la posizione che ricopre. È una persona eccezionale”.

Da piccolo, all’Almas, aveva iniziato da attaccante: “Ma adesso il mio ruolo preferito è quello di mezzala”, ammette. Indosserà la maglia numero 7 fin dalla tournée negli Usa, per il 21enne romano si tratta del ritorno nel club nel quale ha seguito tutta la trafila del settore giovanile dal settembre del 2006, fino all’esordio in prima squadra in Cesena-Roma del 22 marzo 2015: “Ora bisogna pensare che è il momento di dare tutto per questa maglia, sono sicuro che non deluderò nessuno, società e tifosi – dice Pellegrini – Al Sassuolo tengo molto, ringrazio il patron Squinzi per avermi dato la possibilità di maturare a livello calcistico e umano”. “Sei arrivato che eri un ragazzo, te ne vai che sei un uomo! In bocca al lupo Lorenzo!”, il tweet di saluto del Sassuolo ufficializzando la cessione del giovane. Entusiasta il ds della Roma Monchi: “Lorenzo in questi anni ha maturato un’esperienza importante al Sassuolo e siamo sicuri che saprà contribuire al processo di crescita della squadra”, le parole di Monchi.

Al Sassuolo ha collezionato 54 presenze, nell’ultimo campionato di Serie A ha giocato 28 partite segnando 6 reti e realizzando 7 assist, oltre a partecipare per la prima volta in campo europeo nell’Europa League e aver disputato da assoluto protagonista (con un gran gol in rovesciata alla Danimarca) l’Europeo under 21. La prossima stagione assaporerà il gusto della Champions.

Calciomercato Roma, Antonio Rudiger verso il Chelsea – Dopo il fallimento della trattativa per il trasferimento di Kostas Manolas allo Zenit, in casa Roma torna di attualità la cessione di Antonio Rudiger. Il difensore della Germania ha molti estimatori, tra loro il più determinato è il Chelsea di Antonio Conte. Ci sono possibilità concrete di vedere Rudiger alla corte dell’allenatore italiano. Alla Roma dovrebbero andare circa 35 milioni di euro che i giallorossi utilizzeranno per la campagna acquisti.

Calciomercato Roma, Thauvin ‘sorpassa’ Berardi – La Roma punta forte su Thauvin del Marsiglia perché il Sassuolo pretende troppo per Domenico Berardi, reduce da un Europeo negativo. La Roma conta di acquistare Thauvin con i soldi che incasserà dalla prossima cessione eccellente (in questo momento Rudiger è molto vicino al Chelsea dopo il mancato passaggio di Manolas allo Zenit).