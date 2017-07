Calciomercato Roma, Radja Nainggolan ha rinnovato: lo annuncia James Pallotta

ROMA – Giornata di annunci in casa As Roma. Poco prima della partenza per gli Stati Uniti, dove i giallorossi saranno impegnati nella International Champions Cup, James Pallotta si è concesso ai cronisti presenti. Il presidente della Roma ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Radja Nainggolan, togliendolo dal mercato, e il fatto che i giallorossi saranno impegnati in una tournee in Cina la prossima estate.

Le dichiarazioni di James Pallotta sono state riportate dal Corriere dello Sport: «Nainggolan? Avete visto, rideva. Per il rinnovo di Radja è tutto fatto». «Se arriveranno nuovi giocatori nella tourneée negli Usa? C’è Alex Zecca (un suo collaboratore, ndr). Defrel? Alex può giocare in molte posizioni, è un buon attaccante». «Non puoi venire a Boston quest’anno? – chiede a un cronista – Allora ci vediamo l’anno prossimo in Cina».