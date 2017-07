Calciomercato Roma, Rudiger al Chelsea ma i tifosi londinesi sono scettici: “Chi è?”

Calciomercato Roma, dopo Mohamed Salah anche Antonio Rudiger saluta i giallorossi e approda in Premier League – Un’altra cessione eccellente in casa giallorossa. Antonio Rudiger è stato ceduto al Chelsea in cambio di 38 milioni di euro.

I tifosi della Roma sono sul piede di guerra perché il calciatore era stato dichiarato incedibile dal direttore sportivo Monchi ma alla fine è stato ceduto perché la Roma aveva bisogno di questi soldi che erano sfumati dopo il mancato passaggio di Kostas Manolas allo Zenit San Pietroburgo. Quindi la Roma aveva bisogno di cedere immediatamente un altro calciatore.

Ma anche i tifosi del Chelsea non hanno preso bene questo acquisto, gli ultras londinesi si attendevano un arrivo più prestigioso e hanno espresso prontamente il loro malcontento sui social network. Il senso della protesta dei calciatori del Chelsea è riassumibile in questa domanda: “Chi è Rudiger?!”.