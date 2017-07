Calciomercato Roma: Rudiger, Gonalons, Moreno, Karsdorp, Pellegrini, le ultimissime

Calciomercato Roma, per ora i veri affari sono in uscita. Gli acquisti messi a segno fino a questo momento, non convincono i tifosi giallorossi che sono sul piede di battaglia nei confronti del presidente americano James Pallotta – oltre 110 mln in entrata per Salah, Paredes e se chiudera’ per Rudiger dopo lo strappo di Manolas con lo Zenit.

Monchi ha comprato bene Gonalons e Moreno, punta su Karsdorp e sul ritorno di Pellegrini. Mancano un terzino sinistro, i vice Dzeko e Alisson,l’erede di Salah e un altro centrale difensivo. Sta a Di Francesco rifondare una squadra finita comunque seconda.