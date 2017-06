Calciomercato Roma, Salah ufficiale al Liverpool: operazione da 50 milioni

ROMA – Mohamed Salah è ufficialmente un giocatore del Liverpool. L’ex attaccante della Roma è costato ai Reds 42 milioni più 8 di bonus.

Salah oggi ha sostenuto le visite mediche e, nel tardo pomeriggio, ha raggiunto Melwood, quartier generale dei Reds, per firmare il contratto che lo lega alla sua nuova società per i prossimi cinque anni, Avrà la maglia numero 11.

L’egiziano, arrivato in giallorosso ad agosto 2015, ha totalizzato in giallorosso 83 presenze e 34 reti.

“Prima di tutto: grazie Roma! Forza Roma per sempre. Spero di restare in qualche modo collegato a questo grande club. E’ stato un piacere e un orgoglio. Sarò romanista per sempre”. Sono le parole dell’agente di Salah, Ramy Abbas Issa su Twitter subito dopo la notizia dell’annuncio.