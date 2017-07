Calciomercato Roma, se non arriva Mahrez c’è la pista Cuadrado

ROMA – Il rinnovo di Nainggolan ha tranquillizzato tutti in casa Roma, ma manca ancora un tassello per completare la rosa. Un tassello che risponde al nome di Riyad Mahrez.

La distanza tra domanda (40 milioni di euro) e offerta (30 più 5 di bonus), non è incolmabile anche perché il Leicester è abbastanza convinto di veder partire il giocatore nonostante le parole di facciata. Ma la Roma non ha tempo e voglia di aspettare troppo. Per questo si sta già pensando a delle alternative. Ed è qui che è spuntato il nome di Juan Cuadrado.

La Juve dice di non volersi privare di lui ma in realtà l’arrivo di Douglas Costa e Bernardeschi riduce lo spazio a disposizione del colombiano. Per ora siamo solo nel campo delle ipotesi, anche c’è chi dice che Cuadrado sia stato proposto dagli stessi bianconeri.