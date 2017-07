Calciomercato Roma, Strootman e Nainggolan scherzano su Instagram

ROMA – “Spero che Ruediger sarà l’ultimo a salutare la Roma, questa estate”. “Non lo so”. Questo il botta e risposta, via Instagram, tra Kevin Strootman e Radja Nainggolan. L’olandese ha scritto via social un post per salutare il difensore tedesco, ceduto oggi al Chelsea, e tra le varie risposte è arrivata anche quella ironica (condita da diversi sorrisi) del compagno di squadra belga. Finora la Roma ha ceduto anche Salah al Liverpool, Paredes allo Zenit e ha salutato anche Szczesny, tornato per fine prestito all’Arsenal.

Alla conversazione social si è poi aggiunto anche Salah postando un altro messaggio scherzoso con cui ha tirato in ballo proprio una possibile cessione del centrocampista belga. “È tempo di Radja ora” la battuta dell’egiziano condita da una serie di emoticon sorridenti.