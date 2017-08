ROMA – E’ Juan Cuadrado l’obiettivo numero uno della Roma per sostituire Salah nel tridente offensivo. Il calciomercato giallorosso è fermo alla ricerca dell’uomo che possa completare il trio titolare con Dzeko e Perotti. La prima scelta, come è noto, era Mahrez del Leicester ma il club inglese ha deciso di rifiutare tutte le offerte per il talento algerino. Se Cuadrado non dovesse arrivare (non è detto che la Juve voglia rinforzare una diretta concorrente), le mire del ds Monchi si sposterebbero su Munir del Barcellona.

Scrive la Gazzetta dello Sport:

Che Cuadrado piaccia a Monchi è cosa risaputa, così come è risaputo però che Allegri lo considera una pedina fondamentale per la sua Juventus. Il problema, però, è che se in casa Juventus dovesse arrivare anche il laziale Keita (dopo Bernardeschi e Douglas Costa e con Mandzukic già in rosa), gli esterni a disposizione sarebbero in esubero. Uno, almeno, di troppo. Così Monchi è tornato a ragionare proprio sul colombiano, chiedendo informazioni in merito alla Juventus. Le parti si aggiorneranno, perché finché la questione-Keita non è definita non si può dar via a nessun tipo di trattativa.

L’altro nome che stuzzica il palato di Monchi è Munir El Haddadi, più semplicemente Munir, l’attaccante di quasi 22 anni del Barcellona rientrato alla base dopo il prestito della scorsa stagione al Valencia. Monchi lo considera forte, per alcuni versi anche fortissimo. Ma sa che il Barcellona – almeno per ora – non se ne vuole privare, dopo aver perso per strada Neymar.