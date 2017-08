CALCIOMERCATO ROMA, LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE – La Roma ha sorpassato l’Inter per Patrik Shick. I giallorossi hanno fatto l’offerta migliore alla Samp: 5 milioni subito più altri 25 dilazionati nei prossimi anni. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto. Per l’ingaggio si parla di 2 milioni a stagione.

Shick però prende tempo: i suoi agenti avevano da tempo l’accordo con l’Inter, che non ha la liquidità per chiudere subito. E la Juve non ha mai mollato la presa. Il problema è che il calciatore non si è ancora convinto dell’offerta giallorossa. I bianconeri vantano un mezzo accordo tra il giocatore e Pavel Nedved: Schick, infatti, potrebbe anche restare un altro anno alla Samp e poi andare alla Juventus la prossima stagione.