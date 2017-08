ROMA – Calciomercato Roma, ultime notizie: Schick, Berardi, Munir… La Roma è ancora alla ricerca del sostituto di Salah nel tridente offensivo. Come noto, l’allenatore Eusebio Di Francesco chiede con insistenza un mancino che giochi a destra, in modo da sfruttare il piede sinistro per rientrare e tirare (un po’ come faceva Berardi nel suo Sassuolo). E proprio Berardi (più volte accostato ai giallorossi nelle ultime settimane) ha appena rinnovato il suo contratto col Sassuolo, togliendosi di fatto dai giocatori disponibili sul mercato. A questo punto il favorito numero uno sembra essere Patrik Schick: il giocatore della Samp sembra a metà strada tra Roma e Inter, ma le parole di Walter Sabatini (responsabile del mercato interista ed ex ds romanista) sembrano fugare ogni dubbio: “Al 99% Schick sarà della Roma”. Verità o semplice strategia di mercato?

In verità nelle ultime ore il sorpasso giallorosso sembrava netto, non solo per l’incontro a Montecarlo con l’entourage del giovane ceco, ma anche per l’appello in eurovisione di Francesco Totti, che aveva chiesto a Schick di vestire quella che fino all’altro ieri era stata la sua maglia.

L’arrivo di Schick escluderebbe automaticamente quello di Munir del Barcellona: l’attaccante canterano piace in Premier League e potrebbe finire al Crystal Palace.