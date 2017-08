ROMA – La Roma ha conosciuto oggi a Montecarlo le prossime avversarie per la Champions League 2017-2018. I giallorossi debutteranno in casa contro l’Atletico Madrid di Simeone il 12 settembre, per poi andare in trasferta in Azerbaijan, in casa dell’esordiente Qarabag, il 27 settembre e concludere così il girone di andata a Londra, il 18 ottobre contro il Chelsea. Il ritorno vedrà i giallorossi ospitare in casa gli inglesi il 31 ottobre, per concludere poi il girone con la trasferta di Madrid del 22 novembre e l’ultima all’Olimpico il 5 dicembre contro il Qarabag.

Di seguito le date degli incontri:

12 settembre: Roma-Atletico Madrid

27 settembre: Qarabag-Roma

18 ottobre: Chelsea-Roma

31 ottobre: Roma-Chelsea

22 novembre: Atletico Madrid-Roma

5 dicembre: Roma-Qarabag