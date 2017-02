ROMA – Francesco Totti a Virginia Raggi: “Ci vediamo al brindisi per lo stadio della Roma”. Il capitano della Roma è intervenuto dopo la partita contro la Fiorentina, vinta con uno strabiliante quattro a zero.

In un post pubblicato su Facebook, Totti ha scritto:

“Rispondo alla Sindaca solo ora… ero concentrato sull’importante partita di stasera, fondamentale da vincere: missione compiuta. Ringrazio Virginia Raggi per l’invito, sarò felice di incontrarla, magari proprio per brindare al definitivo via libera per lo stadio che, ne sono certo, arriverà al più presto”.

Nel messaggio pubblicato sui social, poi, Totti sottolinea che l’iter per arrivare al via libera per lo stadio di proprietà a Tor di Valle “lo seguono i nostri dirigenti, che sono preparatissimi e sicuramente più qualificati di me per entrare nel merito della questione”. “Personalmente, spero solo che lo stadio si faccia e al più presto per il bene della Roma e dell’intera città” conclude il numero 10 giallorosso.

Dopo Totti e l’allenatore della Roma, Luciano Spalletti, sono scesi in campo con l’hashtag #FamoStoStadio (twittato lunedì dal capitano) il segretario del Pd, Matteo Renzi, e il ministro allo Sport, Luca Lotti. La replica della sindaca Raggi non si è fatta attendere, rivolta alla bandiera della Roma: “Caro Francesco Totti ci stiamo lavorando. #FamoStoStadio nel rispetto delle regole. Ti aspettiamo in Campidoglio per parlarne”.