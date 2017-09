ROMA – Secondo il settimanale Chi Francesco Totti e Alessandro Florenzi non si parlano più.

“Totti-Florenzi, amici mai” scrive la rivista: “Qual è il vero motivo che ha fatto infuriare Francesco Totti, versione dirigente, con il calciatore della Roma Alessandro Florenzi suo ex amico e pupillo? Da quando Totti ha smesso di giocare i due non si parlano più. E il capitano Daniele De Rossi ha preso le difese del suo ex capitano Totti”.