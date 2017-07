ROMA – Francesco Totti “potrebbe giocare col Tokyo Verdy”. Presidente rivela: “Vuole 3 mln annui”. La carriera calcistica di Francesco Totti potrebbe continuare, da giocatore, nel paese del Sol Levante. Hanyu Hideaki, presidente del Tokyo Verdy, nobile decaduta del calcio nipponico un tempo facente capo al colosso Kawasaki e attualmente in quinta posizione della J-League 2, ovvero il torneo cadetto, ha confermato che il club ha fatto un’offerta all’ex capitano della Roma.

“Ho sentito l’agente di Totti e per lui ci sono solo due strade: o rimane a Roma o viene a giocare al Verdy. Non andrà in America”. Già un paio di settimane fa il presidente aveva offerto qualche dettaglio in più: “Lo abbiamo contattato, ma finora non ci sono stati progressi: chiede un contratto da 3 milioni di euro. Averlo qui sarebbe un sogno”.

Nella rosa allenata dallo spagnolo Miguel Angel Lotina, ex Villarreal, Deportivo La Coruna e Real Sociedad, Totti sarebbe il terzo straniero, accanto ai brasiliani Douglas ed Alan Pinheiro. Il Verdy, nelle cui file in passato giocò ‘O Animal’ Edmundo, ritiene che se Totti accettasse la proposta il club potrebbe rifarsi in gran parte della spesa dell’ingaggio con la sola vendita delle maglie con il numero 10 e il nome del ‘Re di Roma’, del quale si sta studiando l’esatta grafia in giapponese. Bisogna tenersi pronto nel caso accetti la proposta…