Ilary Blasi su Francesco Totti: "Se andrà a giocare all'estero? Basta, ha 40 anni..."

ROMA – Ospite da Fabio Fazio, nel programma “Che tempo che fa” su Rai 3, Ilary Blasi ha confidato: “Se Francesco (Totti, ndr) giocherà fino a 70 anni? Basta, ora ha finito. Ha fatto 40 anni. Se andrà a giocare all’estero? Questa è una scelta che spetta a lui, ne parliamo, ma alla fine resteremo a Roma, stiamo tanto bene qui”.

Parole pronunciate con il sorriso sulle labbra dopo il tira e molla tra Pallotta-Spalletti e Totti che ha animato la seconda parte della scorsa stagione: “Alla sua festa c’era anche Luciano. Se lo ho perdonato? È lui che ha perdonato me”.

La chiusura è con una curiosità. “Quando Maradona spedì a Francesco un mazzo di rose, lui le portò a casa e le spacciò per un regalo per me. Ovviamente era uno scherzo. Poi infatti mi ha detto la verità”.