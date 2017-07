Monchi: “Francesco Totti? Questa è casa sua. Non deve nemmeno bussare”

ROMA – “Francesco si sta riposando e credo sia normale che in un momento cruciale della sua vita prenda tempo per pensare. Lo stiamo aspettando con le braccia aperte. Lui sarà sempre importante per la Roma”. Così il ds della Roma, Monchi, parla dal ritiro di Pinzolo della questione Totti.

“È una decisione che spetta a lui e che prenderà al momento che riterrà più opportuno – sottolinea il dirigente giallorosso -. Questa è casa sua, non deve nemmeno bussare: ha già le chiavi. Non resta che aspettare ed evidentemente ci auguriamo che rientri”.