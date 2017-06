ROMA – Il nuovo acquisto della Roma, Rick Karsdorp, si sottoporrà lunedì a intervento di chirurgia artroscopica al ginocchio destro, un’operazione che non precluderà la sua presenza in squadra fin dal ritiro di Pinzolo previsto il 7 luglio. Ad assicurarlo è il medico della società giallorossa, Riccardo Del Vescovo, intervenuto oggi ai microfoni dell’emittente ufficiale Roma Radio: “Senza dubbio partirà con la squadra per Pinzolo e per gli Usa – rileva Del Vescovo – Viene da sé che nelle prime settimane il ragazzo risentirà della coda chirurgica e dovrà rispettare una tabella di marcia individuale, modificabile in base ai progressi condotti. Si tiene conto di mantenere sempre il corretto equilibrio tra i tempi e la qualità”.

Il medico giallorosso sottolinea che la Roma era “già perfettamente a conoscenza”, della problematica, tanto che “giorni prima c’era stata una valutazione preliminare, il ragazzo ci segnalava questo fastidio al ginocchio destro nell’ultima parte della stagione col Feyenoord”.

Obiettivo dell’operazione, quello di “valutare bene una parte del menisco esterno del giocatore – prosegue Del Vescovo -, nel corso della visita iniziale condotta in tandem con il dott. Causarano abbiamo riscontrato dei referti clinici che vogliamo verificare meglio. Niente di serio, dal punto di vista cartilagineo e legamentoso non c’è nulla di alterato”.

Detto della sua presenza nel ritiro, nessuna previsione per quanto riguarda i tempi di recupero: “È sempre importante esprimerli successivamente all’intervento, mi riservo la risposta per lunedì prossimo. Ma non c’è nulla di cui preoccuparsi, sarà un intervento rapido e mirato”.