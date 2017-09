Roma-Atletico Madrid diretta, formazioni ufficiali dalle 20 (Champions League)

ROMA – Roma-Atletico Madrid (orario 20.45) – Partita valida per la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2017/2018.

Probabili formazioni di Roma-Atletico Madrid, partita della prima giornata della fase a gironi della Champions League.

Roma (4-3-3): 1 Alisson, 24 Florenzi, 44 Manolas, 5 Juan Jesus, 11 Kolarov, 6 Strootman, 16 De Rossi, 4 Nainggolan, 23 Defrel, 9 Dzeko, 8 Perotti. (28 Skorupski, 20 Fazio, 25 Bruno Peres, 7 Pellegrini, 21 Gonalons, 92 El Shaarawy, 17 Under). All.: Di Francesco.

Atletico Madrid (4-4-2): 13 Oblak, 20 Juanfran, 24 Gimenez, 2 Godin, 3 Filipe Luis, 6 Koke, 14 Gabi, 8 Saul, 10 Carrasco, 7 Griezmann, 9 Torres. (1 Moya, 15 Savic, 19 Lucas, 5 Thomas, 22 Gaitan, 11 Correa, 21 Gameiro). All.: Simeone.

Arbitro: Mazic (Srb) Quote Snai: 2.75; 3.10; 2.70. ARBITRO: Milorad Mazic (SER).

“Mi auguro sia un esordio positivo visto che nelle ultime partecipazioni in Champions League la Roma ha vinto pochino. Bisogna partire col piede giusto, è una partita delicata e può essere determinante per la qualificazione”.

Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia dell’impegno in Europa con l’Atletico Madrid.

“Vorrei vedere una squadra determinata, con la voglia di arrivare al risultato come farà l’avversario che avremo davanti. Sarà un po’ una battaglia di quelle vere” aggiunge.

Contro l’Atletico Madrid non avrà Schick, ma proverà comunque a ‘raddrizzare’ una serie di statistiche tutt’altro che incoraggianti per la Roma in Champions League. Eusebio Di Francesco si avvicina all’esordio nella massima competizione europea sapendo bene che non è certo il palcoscenico migliore in cui i giallorossi si sono esibiti negli ultimi anni. La squadra, infatti, non vince da sei partite, ovvero dal 3-2 sul Bayer Leverkusen del 4 novembre 2015, che peraltro coincide con l’unico successo nelle ultime 15 gare del torneo.