Roma-Atletico Madrid streaming e in tv, dove vederla in diretta

Roma-Atletico Madrid, partita di esordio della Champions League 2017-2018, si gioca martedì 12 settembre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico.

Per i giallorossi di Eusebio Di Francesco sarebbe fondamentale partire con un risultato utile per poi provare ad approfittare della trasferta in Azerbaijan contro il Qarabag, nella seconda giornata (27 settembre) prima dell’altra e più temibile gita a Stamford Bridge contro il Chelsea, il prossimo 18 ottobre nel terzo appuntamento della Roma nel Gruppo C di Champions.

Di Francesco giocherà la gara a viso aperto, schierando il tridente con Defrel, Dzeko e Perotti. In mezzo al campo solito trio formato da De Rossi, Strootman e Nainggolan. Nel reparto arretrato probabile l’impiego dal primo minuto di Florenzi a destra, mentre sulla fascia opposta troverà spazio Kolarov. Centrali di difesa saranno Manolas e Fazio.

Tradizionale 4-4-2 per i Colchoneros, con Gameiro e Griezmann in qualità di bocche da fuoco degli spagnoli. Reparto mediano formato da Carrasco e Saul sulle fasce, mentre in mezzo ci saranno Koke e Gabi. Pacchetto arretrato composto da Gimenez e Godin in mezzo, i terzini saranno Juanfran ed Hernandez.

PROBABILI FORMAZIONI:

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; De Rossi, Strootman, Nainggolan; Defrel, Dzeko, Perotti. Allenatore: Di Francesco.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Juanfran, Gimenez, Godin, Hernandez; Saul, Gabi, Koke, Carrasco; Griezmann, Gameiro. Allenatore: Simeone.

Roma-Atletico Madrid sarà possibile seguirla in diretta tv e in chiaro su Canale 5. Oltre, ovviamente, su Premium Calcio 1 per gli abbonati alla piattaforma digitale terrestre Mediaset, esclusivista di questa stagione di Champions League (qui lo streaming su Premium Play).