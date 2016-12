Roma-Chievo 3-1. Video gol highlights, foto e pagelle. El Shaarawy show

Pubblicato il 22 dicembre 2016 23:28 | Ultimo aggiornamento: 22 dicembre 2016 23:29

ROMA – La Roma batte 3-1 il Chievo in rimonta, chiudendo il 2016 con un solido secondo posto in classifica. Tre punti ‘pesanti’ quelli presi al Chievo, considerando il pareggio in extremis del Napoli a Firenze (ma molti tifosi hanno lasciato lo stadio convinti che la Viola avesse vinto), che proiettano la formazione di Luciano Spalletti a +3 sullo stesso Napoli e +4 sulla Lazio.

Una bella reazione, dopo il ko di Torino con la Juventus. Chi pensava ad un possibile rilassamento dopo aver fallito l partita che assegnava un pezzo di scudetto, viste anche le festività alle porte, si è dovuto ricredere.

Contro un Chievo che veniva da due successi consecutivi, la Roma ha disputato una partita di grande sostanza, soprattutto dopo essere passata in svantaggio. Magari non sempre lucidissima, ma determinata, a tratti rabbiosa, nel cercare la vittoria.

Con El Sharaawy e Dzeko (nella ripresa) tra i migliori, senza dimenticare Perotti, bravo a conquistarsi e trasformare il gol del 3-1 in chiusura. E’ stato un primo tempo di sofferenza quello dei padroni di casa, fermati da qualche imprecisione di troppo sotto rete, da alcuni ottimi interventi di Sorrentino e da un Chievo che, pur costretto a difendersi per lunghi tratti, è bravo a tenere i giallorossi il più lontano possibile dalla propria area.

Gli uomini di Maran arretrano anche nove uomini dietro la linea della palla ed i tre centrocampisti mordono le caviglie del portatore avversario, sacrificandosi in un gioco dispendioso, ma che dà i suoi frutti. Salah non è in serata e spara palloni alti di piede e di testa, anche Dzeko fatica a ‘vedere’ la porta.

Con un pos che supera il 70%, i più pericolosi della Roma sono Nainggolan ed El Sharaawy. Soprattutto il primo, con un ‘missile’ su punizione che Sorrentino respinge a fatica. Il Chievo crea la sua occasione al 21′, ma De Guzman calcia a lato. Un destro dai 25 metri, respinto con il corpo dal portiere gialloblù, segnala il risveglio di Dzeko, ma al 37′ – a sorpresa – passa il Chievo, complice la dormita di Bruno Peres.

Sul cross di Izco (che poi dovrà uscire per infortunio) De Guzman lo anticipa e di testa batte Szczesny. Il gelo sull’Olimpico si è fatto ancora più palpabile. In pieno recupero, a rialzare la temperatura sugli spalti ha però provvede El Sharaawy, con una gran punizione che non ha lasciato scampo al bravo Sorrentino. Il Faraone ha così ritrovato il gol dopo sei partite a secco.

Ribaltato il risultato, la Roma è rientrata in campo dagli spogliatoi ancor più determinata. E già al 7′ ha ribaltato il risultato. Ancora El Sharaawy protagonista, caparbia ad entrare in area saltando un paio di avversari. Palla a Dzeko che da due passi non può sbagliare. Sul 2-1 la partita ha avuto un momento di stanca, anche perché il Chievo ha cominciato ad andare in debito di forze ed il divario tecnico si è fatto più evidente.

Sorrentino a tenuto a galla i suoi con due ottimi interventi, entrambi su Dzeko. Sul finire Maran ha sostituito Inglese con Pellissier, ma è stato l’ingresso di Perotti (per uno spento Salah) ha scrivere la parola fine. L’argentino si è guadagnato il rigore (ingenuità di Costa) e la trasformato. Il 3-1 finale è il pacco dono sotto l’albero natalizio della Roma.

Roma-Chievo 3-1 (1-1). Pagelle e tabellino. Roma (3-4-3): Szczesny 6, Ruediger 6, Fazio 6, Vermaelen 6, Bruno Peres 5.5, Nainggolan 6.5, Strootman 6, Emerson 6, Salah 5 (37′ st Perotti 6.5), Dzeko 6.5 (45′ st Iturbe sv), El Shaarawy 7. (19 Alisson, 98 Crisanto, 3 Juan Jesus, 17 Seck, 21 Mario Rui, 30 Gerson, 10 Totti, 53 Spinozzi, 58 Pellegrini). All.: Spalletti 6.5.

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino 7, Izco 6.5 (41′ pt Costa 5), Dainelli 5.5, Gamberini 6, Frey 5.5, Rigoni 5.5, Radovanovic 6, De Guzman 6, Birsa 5.5 (14′ st Bastien 5), Inglese 5.5 (30′ st Pellissier 5), Meggiorini 6. (32 Bressan, 98 Confente, 2 Spolli, 97 Depaoli, 27 Parigini, 85 Floro Flores, 80 Kiyine). All.: Maran 5.5.

Arbitro: Calvarese di Teramo 6.5. Reti: nel pt 37′ De Guzman, 46′ El Sharaawy; nel st 7′ Dzeko, 47′ Perotti (rigore). Angoli: 9-1 per la Roma. Recupero: 2′ e 3′. Ammoniti: Dainelli e Rigoni per gioco falloso. Spettatori: 25.000.

** I GOL ** – 37′ pt: Sul cross da destra di Izco, Bruno Peres si fa anticipare da De Guzman. L’olandese di testa porta il Chievo in vantaggio. – 46′ pt: Punizione perfetta di El Shaarawy che di destro manda la palla ad accarezzare l’interno del palo, imprendibile per Sorrentino.

– 7′ st: El Shaarawy penetra in area e vince un paio di rimpalli. La palla arriva sui piedi di Dzeko che, a due passi dalla porta, deve solo spingerla dentro. – 47′ st: Perotti si guadagna il rigore (fallo di Costa) e lo trasforma con freddezza.

Roma-Chievo 3-1 video gol highlights e foto.

Immagine 1 di 5 Roma - Chievo 3-1 nelle foto Ansa

Roma - Chievo 3-1 nelle foto Ansa

Roma - Chievo 3-1 nelle foto Ansa

Roma - Chievo 3-1 nelle foto Ansa

Roma - Chievo 3-1 nelle foto Ansa Immagine 1 di 5