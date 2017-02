Roma, Edin Dzeko gol: superato Batistuta, Totti nel mirino

ROMA – Grazie al gol segnato nel corso di Roma-Cesena, Edin Dzeko ha superato Gabriel Omar Batistuta e ora va a caccia di Francesco Totti.

Il bosniaco è arrivato a quota 22 gol in stagione, uno in meno di quanto fecero Montella e Delvecchio in giallorosso. Eguagliato Balbo, all’orizzonte c’è il capitano.

Come scrive La Gazzetta dello Sport con Chiara Zucchelli, con Spalletti in panchina, Francesco Totti, esattamente 10 anni fa (nel 2007 conquistò la Scarpa d’oro), segnò 32 gol in 49 partite.

Per fare meglio, Dzeko dovrebbe segnare altre 10 volte e per farlo ha, certamente, a disposizione almeno altre 20 occasioni: 16 gare di campionato, due di Coppa Italia (il doppio derby in semifinale contro la Lazio) e due di Europa League (i sedicesimi contro il Villarreal). Poi, si vedrà.