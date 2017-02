Roma-Fiorentina streaming – diretta tv, dove vederla

ROMA-FIORENTINA IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC – Roma-Fiorentina (ore 20.45), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA 3-4-2-1: Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; El Shaarawy, Nainggolan; Dzeko. All. Spalletti

FIORENTINA 3-4-2-1: Sportiello; Sanchez, Astori, De Maio; Chiesa, Badelj, Vecino, Mazi Olivera; Bernardeschi, Borja Valero; Babacar. All. Paulo Sousa

“La Roma è una squadra maturata, cresciuta e ha ancora possibilità di migliorare. Non stiamo attraversando un brutto momento, non ci sono state prestazioni eccezionali nelle ultime gare ma stiamo abbastanza bene. La Fiorentina sta molto bene, ora è una squadra forte per cui sarà una gara equilibrata e difficile”.

Così Luciano Spalletti alla vigilia della sfida coi viola in programma allo stadio Olimpico. Il tecnico della Roma si è poi espresso sulla corsa scudetto dopo la vittoria della Juve sull’Inter.

“Discorso chiuso? Loro stanno correndo forte, ma noi dobbiamo continuare a credere che sia possibile ancora tutto. Anche il Napoli ci impone di provare a vincere sempre. Sono due squadre forti, ed essere in loro compagnia vuol dire essere una squadra forte”.

“Andremo a Roma per provare a vincere ben consapevoli di affrontare un avversario di primissimo livello”.

Così Paulo Sousa alla vigilia della trasferta all’Olimpico contro i giallorossi: nell’occasione la Fiorentina ritrova Gonzalo Rodriguez, Tatarusanu, Bernardeschi e Astori ma deve ancora rinunciare al neoacquisto Saponara e soprattutto a Nikola Kalinic il quale non ha superato il test di stamani dopo il problema al ginocchio accusato contro il Genoa.