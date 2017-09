ROMA – Niente sfida da ex domani a Marassi per Patrik Schick. L’attaccante della Roma si è infortunato nel corso della rifinitura a Trigoria.

“Ha avuto un piccolo problemino durante l’allenamento ed è uscito anzitempo. Molto difficilmente sarà disponibile per domani – le parole del tecnico giallorosso Di Francesco -. Valuteremo oggi con una risonanza magnetica il suo utilizzo per la partita successiva”.

A rischio quindi anche l’esordio in Champions League con l’Atletico Madrid.

Nel corso dell’ultimo allenamento prima della partenza per Genova, l’attaccante ceco ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra la cui entità è in corso di valutazione attraverso gli esami strumentali. La Roma emetterà un bollettino medico nel tardo pomeriggio, ma per una prognosi accurata si dovranno attendere circa 48 ore.

Le condizioni fisiche di Schick saranno quindi rivalutate domenica, e se necessario saranno effettuati ulteriori accertamenti per capire se il giocatore potrà essere a disposizione di Di Francesco per l’esordio in Champions con l’Atletico in programma martedì sera allo stadio Olimpico.