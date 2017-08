Roma, si fa male anche Nura: out per 6-8 settimane

ROMA – Anche Nura, l’ultimo terzino destro disponibile per la Roma, si è fatto male.

Già alle prese con le assenze di Karsdorp e Bruno Peres, l’allenatore deve adesso fare i conti con l’infortunio del giovane esterno che, al termine dell’allenamento di ieri, ha accusato un risentimento muscolare al flessore destro. Gli esami strumentali condotti oggi – spiega il bollettino medico della Roma – “hanno messo in evidenza una lesione muscolo-tendinea del bicipite femorale della coscia destra. La prognosi stimabile a oggi è di 6-8 settimane”. Per la sfida contro l’Inter, a questo punto, Di Francesco potrebbe essere obbligato a schierare Manolas nell’inedito ruolo di terzino destro, con Moreno inserito al centro della difesa al fianco di Juan Jesus, e Kolarov confermato sulla fascia sinistra. Difficile, invece, ipotizzare l’utilizzo dal primo minuto di Florenzi, che comunque potrebbe essere convocato per la prima volta dopo l’infortunio.