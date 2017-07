Roma-Slovacko streaming, come vedere in diretta l’ amichevole

ROMA-SLOVACKO STREAMING, COME VEDERE DIRETTA AMICHEVOLE – Seconda amichevole stagionale per la Roma che nel ritiro di Pinzolo affronterà lo Slovacko, club militante nella massima divisione ceca. Un’altra occasione per il tecnico Eusebio Di Francesco per testare ulteriormente i giocatori a sua disposizione, contro un avversario più avanti nella preparazione. La Roma giocherà contro lo Slovacko alle ore 16:00 di venerdì 14 luglio.

Roma-Slovacko potrà essere seguita in diretta su Roma TV, canale 213 di Sky dedicato interamente alle vicende della società giallorossa, e su internet sul canale Facebook del club (clicca qui).

Di Francesco schiererà quasi certamente questo undici:

ROMA (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Castan, Juan Jesus, Lu. Pellegrini; Ricci, Gonalons, Gerson; Cappa, Tumminello, Perotti. All. Di Francesco.