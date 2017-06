ROMA – A pochi minuti dalla fine di Germania-Messico, Chicharito Hernandez e Rudiger hanno avuto un confronto duro. Al punto che il direttore di gara Nestor Pistana ci ha messo un po’ a calmarli.

Tom Bartels, telecronista di ARD, nota emittente tedesca, ha descritto il battibecco con una frase piuttosto infelice: “Chicharito sta dicendo a Rüdiger di non fare la scimmia”. Una frase che in Germania, scrive la Gazzetta dello Sport, si usa frequentemente nel linguaggio da strada. Come a dire “evita di fare lo scemo”. Ma non è di per sé una frase discriminatoria.

Su Twitter il giornalista è stato aspramente criticato dagli utenti. Decine, centinaia di tweet duri, che lo accusavano di razzismo. Al punto che, ancora in diretta, Bartels è stato avvisato della rivoluzione social e ha pensato di scusarsi: “Non voleva assolutamente essere un’offesa razziale – ha spiegato –. Proprio Rudiger ha parlato dell’argomento e ha detto che i giocatori vanno rispettati. Se qualcuno si sente ferito o pensa abbia detto una frase infelice, gli do ragione, ma non voleva essere un’offesa verso Rudiger”.