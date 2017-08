PRINCIPATO DI MONACO – Giornata da ricordare per Francesco Totti. Il calciatore della Roma è stato premiato dal presidente della Uefa Aleksander Čeferin con il “Uefa President’s Award” nel corso del sorteggio dei gironi di Champions League. E’ un premio alla carriera per la fedeltà di Francesco Totti ad un’unica maglia, quella della Roma.

“Sono qui con un’altra veste importante, calciatore e dirigente sono due lavori diversi ma voglio far crescere questa società”. Così Francesco Totti, da Montecarlo dove si trova per il sorteggio delle coppe europee, parla dai microfoni di Premium Sport del suo nuovo ruolo dopo l’addio al calcio.

“Le emozioni dell’addio difficilmente le dimenticherò – dice ancora Totti -. Ho abbastanza metabolizzato il percorso da calciatore, e ora mi metterò a disposizione come dirigente. Sono due cose importanti”. Intanto riceverà il premio speciale alla carriera dal presidente dell’Uefa Alexander Ceferin. “Il premio che riceverò è uno dei più importanti che abbia mai ricevuto – sottolinea l’ex capitano della Roma -. Se mi gratifica per la mia esperienza a Roma? Esatto. Io ho sempre sognato di giocare con un unica maglia. Questo è un trofeo importante come quelli vinti con la Roma. Lo riceverò dal presidente della Uefa e lo conserverò a Trigoria”.

Sui sorteggi che lo vedrà diretto protagonista afferma: “Speriamo poi in un girone abbordabile anche se non è semplice. Squadre da non incontrare? Non ce ne sono. Certo non vorrei incontrare il Barcellona ma se vuoi vincere le devi incontrare tutte e vincere”.

Infine una battuta sul prossimo impegno di campionato e il calciomercato: “Roma-Inter? È una partita di cartello, una delle più importanti del campionato, vogliamo fare bella figura e portare i 3 punti a casa. Con Spalletti sarà normale, come ci siamo lasciati. Schick? Lo vogliamo prendere. È un giocatore adatto alla Roma e lo vogliamo prendere”.