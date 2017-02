ROMA – “Il video di Nainggolan? Quello che fa sul campo quando gioca è sotto gli occhi di tutti. È un bravissimo ragazzo, e il suo temperamento va di pari passo con lealtà e correttezza. È questa la sua immagine, non due bischerate dette fuori da un bar a due sciacalli che possono anche aver manipolato il video. Lui è un ragazzo pulito”.

Così Luciano Spalletti difende a spada tratta Radja Nainggolan, finito al centro della scena a causa di un video in cui dichiarava di odiare la Juventus.

Il tecnico della Roma, alla vigilia della gara col Crotone, si schiera dalla parte del suo giocatore, rivelando anche il modo in cui la cosa è stata trattata all’interno di Trigoria.

“Quando Radja è entrato nello spogliatoio si è scherzato sul fatto, c’è stato un senso di protezione da parte della squadra perché poi si cavalcano queste cose per far male, per vedere una nostra sconfitta – spiega l’allenatore toscano -. Noi siamo una squadra, con uno spirito comune, non un’accozzaglia di giocatori. Per noi si tratta di una situazione normalissima di cui sappiamo provenienza, manipolazione e volontà di far male. A noi interessa la partita di domani”.

YOUTUBE Spalletti: “Nainggolan? Video da sciacalli” (canale vocegiallorossa.it).