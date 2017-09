MARSIGLIA – Una rete incassata ogni 20 minuti. E’ questo il ritmo disastroso a cui ha viaggiato l’Olympique Marsiglia nelle ultime due giornate della Ligue 1. Come scrive Il Corriere dello Sport nella sua edizione online, dopo il naufragio «tennistico» di Monaco con le 6 reti incassate da Mandanda, la squadra di Rudi Garcia è stata infilata con estrema facilità (1-3) anche in casa dallo Stade Rennais che ha ufficializzato lo stato di crisi degli avversari.

La prima pagina dell’Equipe è emblematica: l’ennesimo «fiasc-OM» mette sotto pressione l’ex allenatore giallorosso che nel dopo partita ha fatto autocritica:

«Non sono preoccupato, sono triste – ha dichiarato a caldo -. Non voglio vedere la mia squadra giocare così. Quando non vinci un singolo duello, quando perdi palla a centrocampo, quando non hai equilibrio difensivo, vieni sempre punito».

Il Vélodrome ha fischiato una squadra sfilacciata che collezionato solo 7 punti nelle prime 5 giornate: un trend che rischia di rendere avventate le dichiarazioni della vigilia della stagione quando si parlava di «progetto Champions League».

Il gruppo sembra non avere ancora un’identità di gioco e anche i giocatori più rappresentativi stanno deludendo profondamente.

«Se qualcuno ha capito le scelte di Rudi Garcia, parli adesso o taccia per sempre» titola il portale «20 minutes» che sottolinea anche come i tifosi della «Virage Sud» abbiano invocato le dimissioni.