Calciomercato Sampdoria, Ferrero: “Schick? Sto pensando di tenerlo”

ROMA – Dopo il caso Schick, il presidente sampdoriano Massimo Ferrero tuona contro la Juventus. L’occasione c’è stata oggi a Roma al Centro Sportivo “Giulio Onesti” del CONI dove è andato in scena un incontro con giovani tesserati, i loro amici e le famiglie.

“Schick? Sono nel calcio da poco, ma posso dire una cosa: per me è importante la salute del ragazzo, è importante che lui stia bene. E il ragazzo sta benissimo. Noi abbiamo finito il campionato a fine maggio, il ragazzo ha poi disputato gli Europei Under 21. La Juventus gli ha fatto prendere un aereo, gli ha fatto fare gli adeguati accertamenti medici, lo hanno ripreso, impacchettato e rimandato a giocare l’Europeo, dove due giorni dopo ha fatto anche un gol. Quindi il ragazzo sta benissimo, perché se stava male lo avrebbero detto. Se la Juventus ci ha ripensato? Questo non posso dirlo, però so che adesso il ragazzo è un giocatore della Sampdoria e sto pensando di tenerlo, perché non è andato via a quelle cifre importanti”.

Ferrero non ha nascosto la trattativa con l’Inter: “L’Inter è una possibilità. Con la Juventus ho parlato chiaro: non lo volete? Ridatemelo, lo volete? Depositate il contratto”.