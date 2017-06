Calciomercato Sampdoria: Gianluca Caprari e Nicola Murru sono ufficiali.

Calciomercato Sampdoria, è fatta per Gianluca Caprari e Nicola Murru – “In Italia ci sono poche tifoserie come quelle della Sampdoria”. Prima giornata blucerchiata per il neo acquisto Gianluca Caprari arrivato a Genova nell’ambito dell’operazione che ha portato il difensore Milan Skriniar all’Inter.

Visite mediche questa mattina per l’ex attaccante del Pescara, autore di nove reti nell’ultima stagione con i biancazzurri di Zeman. Caprari, che lascia l’Inter senza aver mai indossato la maglia nerazzurra visto che era stato acquistato a gennaio, ha detto che “Genova è una città stupenda e qui avrò maggiori occasioni di giocare: sono giovane e il mio obiettivo è dare insieme ai miei nuovi compagni tante gioie ai nostri tifosi”.

Nei giorni scorsi ha svelato di aver avuto un primo contatto telefonico con mister Marco Giampaolo: “Ci siamo sentiti e mi ha dato molti consigli”. Visite mediche che termineranno però nel pomeriggio anche per Nicola Murru, esterno sinistro difensivo prelevato dal Cagliari per sette milioni più il cartellino di Luca Cigarini.