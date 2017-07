Calciomercato Sampdoria, Wesley Sneijder è il sogno di Massimo Ferrero

Calciomercato Sampdoria, la società del presidente Massimo Ferrero fa sul serio per Wesley Sneijder. La Sampdoria ha già portato a Genova, in passato, un eroe del triplete interista, ovvero Samuel Eto’o, e vorrebbe riuscire nell’impresa anche con Wesley Sneijder. Come scrive La Gazzetta dello Sport con Alessandra Bocci, il ritorno in Italia è stato vicino tante volte: lo ha cercato nel gennaio 2015 la Juve, lo ha accarezzato il Milan, lo hanno soppesato vari altri club. Wesley è sempre il solito, diretto, simpatico, forse irascibile.

Guido Albers, il suo agente, era a Genova mentre lui cercava di intrattenere i tanti ospiti di un percorso infinito nella nuova avventura di Ibiza, che per lui, a differenza di quello che capita a tanti suoi colleghi, non è vacanza, ma lavoro.

Però per Sneijder la passione è sempre altrove. Ha un altro anno di contratto con il Galatasaray, potrebbe andare a divertirsi in America, eppure non è insensibile al fascino di un campionato che conosce tanto bene e che lo ha portato quasi in cima al mondo.