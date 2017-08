Fiorentina-Sampdoria 1-2 highlights, pagelle. Quagliarella decisivo (video gol Serie A)

FIRENZE – Sampdoria batte Fiorentina 2-1 (2-0). Fiorentina (4-2-3-1): Sportiello 5.5, Tomovic 4 (1′ st Gaspar 6), Pezzella 6, Astori 5.5, Biraghi 5.5, Badelj 6.5, Veretout 5.5, Chiesa 5.5, Benassi 5.5 (29′ st Babacar sv), Eysseric sv (20′ pt Gil Dias 6), Simeone 5.5. (97 Dragowski, 22 Cerofolini, 4 Milenkovic, 31 Vitor Hugo, 15 Maxi Olivera, 19 Cristoforo, 6 Sanchez, 11 Hagi, 7 Zekhnini). All.: Pioli 5.5

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni 6.5, Sala 6 (23′ st Berenszynski 6), Silvestre 6, Regini 5.5, Murru 6 (10′ st Ferrari 6), Linetty 6, Torreira 6.5, Praet 6, Ramirez 7 (31′ st Alvarez sv), Quagliarella 7, Caprari 6.5. (12 Krapikas, 92 Tozzo, 22 Leverbe, 28 Capezzi, 21 Verre, 10 Duric, 99 Kownacki). All. Giampaolo 6.5

Arbitro: Doveri di Roma 6 Reti: pt 32′ Caprari, 35′ Quagliarella (rigore), 5′ st Badelj. Angoli: 12 a 5 per la Fiorentina Recupero: 2′, 4′

Ammoniti: Praet, Tomovic, Badelj, Silvestre, Torreira per gioco falloso, Chiesa per proteste, Quagliarella per comportamento non regolamentare.

Var: 0. Spettatori: 25.611, incasso 376.891 euro (paganti 9043, incasso 140.041; abbonati 16.568, quota 236.850)

*** I GOL – 32′ pt: Gran tiro di Ramirez da fuori area, respinge corto Sportiello, sulla ribattuta raccoglie Caprari che indisturbato deposita in rete –

– 35′ pt: Contrasto Tomovic-Quagliarella, il difensore viola tocca goffamente di mano, l’arbitro assegna il rigore alla Samp, lo batte lo stesso Quagliarella che non sbaglia

– 5′ st: Il neo entrato Bruno Gaspar pesca dal fondo Badelj che accorcia con un gran tiro di piatto destro su cui non trattiene Puggioni.