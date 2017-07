ROMA – Massimo Ferrero, alias Viperetta, indagato: “Soldi della Samp per comprare appartamento alla compagna”, l’accusa. Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è indagato a Roma, secondo lo scoop de L’Espresso, per appropriazione indebita e riciclaggio. Il Viperetta, come è anche conosciuto negli ambienti del cinema, era stato dichiarato decaduto dalla Figc in seguito al patteggiamento per il crac Livingston, la compagnia aerea fallita, ma era rimasto in carica dopo aver confermato la cessione delle deleghe operative ai dirigenti della società Sampdoria.

Di cosa l’accusano i pm romani? Secondo L’Espresso avrebbe distratto soldi dalle casse della Samp per rimpinguare i conti delle sue imprese: in particolare nel mirino dell’accusa c’è un appartamento acquistato per la compagna, Manuela Ramunni, finita anche lei nel registro degli indagati. Gli inquirenti hanno setacciato un giro di bonifici di conti correnti che confermerebbe il passaggio del denaro.