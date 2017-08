SAMPDORIA-MANCHESTER UNITED STREAMING, DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV – Dopo i primi test estivi per la Sampdoria arriva il grande appuntamento amichevole contro il Manchester United: un avversario di livello mondiale per i ragazzi di Giampaolo, che dopo la sconfitta subita dal Verona proveranno a fare bella figura contro i Red Devils.

La gara tra Manchester United e Sampdoria si disputerà in Irlanda, nell’Aviva Stadium di Dublino. Si giocherà mercoledì 2 agosto: calcio d’inizio previsto per le ore 20.45 italiane, ovvero le 19.45 locali.

Sampdoria-Manchester United sarà visibile, in esclusiva e in diretta, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD e in streaming sull’app Premium Play (clicca qui).

PROBABILI FORMAZIONI:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni; Sala, Silvestre, Regini, Murru; Linetty, Torreira, Verre; Alvarez, Caprari, Quagliarella. All. Giampaolo.

MANCHESTER UNITED (4-3-2-1): Romero; Fosu-Mensah, Lindelof, Jones, Darmian; Carrick, Pogba; Mkhitaryan, Pereira, Martial; Lukaku. Allenatore: Mourinho.