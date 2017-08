SAMPDORIA-SWANSEA STREAMING, DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV – Dopo i primi test estivi per la Sampdoria è arrivato il grande appuntamento in amichevole contro il Manchester United. Per i ragazzi si Giampaolo una sconfitta di misura, 2-1 per i Red Devils, ma un’ottima prestazione.

La seconda amichevole del mini tour in Irlanda, la Sampdoria la giocherà contro lo Swansea, squadra gallese che milita in Premier League. Si giocherà sabato 5 agosto con calcio d’inizio previsto per le ore 15 italiane, ovvero le 14 locali.

Sampdoria-Swansea sarà visibile, in esclusiva e in diretta, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD e in streaming sull’app Premium Play (clicca qui).