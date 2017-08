GENOVA – La Sampdoria ha acquistato dal Napoli il centravanti colombiano Duvan Zapata e il terzino croato Ivan Strinic e con la società partenopea sta definendo l’arrivo, con la formula del prestito, del centrale difensivo Lorenzo Tonelli.

I primi due questa mattina hanno effettuato le visite mediche a Genova. Con loro c’era anche il difensore centrale Bozo Mikulic, classe ’97 prelevato dall’NRK Spalato.

L’operazione Zapata-Strinic costerà alla Samp 23 milioni: per il centravanti il club di Ferrero verserà 3 milioni per il prestito, 17 per il riscatto obbligatorio e un milione di bonus; per Strinic, preso a titolo definitivo, il costo è di due milioni.