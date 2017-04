Sassuolo-Sampdoria diretta, formazioni ufficiali dalle 17.45

REGGIO EMILIA –la diretta live della partita valida per la 32esima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A.

Probabili formazioni di Sassuolo-Sampdoria. Sassuolo (4-3-3). 47 Consigli, 20 Lirola, 15 Acerbi, 28 Cannavaro, 13 Peluso, 32 Duncan, 21 Aquilani, 6 Pellegrini, 90 Ragusa, 10 Matri, 16 Politano (1 Pomini, 40 Vitali, 5 Antei, 39 Dell’Orco, 55 Letschert, 98 Adjapong, 7 Missiroli, 12 Sensi, 22 Mazzitelli, 9 Iemmello, 11 Defrel, 27 Ricci). All. Di Francesco Squalificati: Berardi. Diffidati: Ragusa,Antei, Aquilani, Politano. Indisponibili: Pegolo, Gazzola, Magnanelli, Biondini.

Sampdoria (4-3-1-2): 2 Viviano, 24 Bereszynski, 26 Silvestre, 37 Skriniar, 5 Dodò, 8 Barreto, 34 Torreira, 18 Praet, 11 Alvarez, 14 Schick, 27 Quagliarella (1 Puggioni, 30 Falcone, 20 Pavlovic, 19 Regini, 4 Simic, 17 Palombo, 10 Bruno Fernandes, 16 Linetty, 23 Djuricic, 21 Cigarini, 47 Budimir). All.: Giampaolo. Squalificati: nessuno. Diffidati: Linetty, Barreto, Sala, Muriel. Indisponibili: Muriel, Sala. Arbitro: Pairetto di Nichelino Quote Snai: 2,20; 3,50; 3,20

Fare punti con il Sassuolo per avere conferme di crescita: è l’obiettivo della Sampdoria di Giampaolo alla vigilia della trasferta in Emilia. Anche se l’ambiente osa di più e comincia a parlare di un traguardo ambizioso, l’Europa League. Ma su questo tema il tecnico, sapientemente, frena.

“Per centrarla qualcuno deve sbagliare e tu devi essere dietro e pronto. Io non vendo fumo. Bisogna pensare in grande ma essere realisti: le squadre che ambiscono a quella competizione hanno 20 giocatori di alto livello”.

Come dire alla Samp manca ancora qualcosa. Il tecnico, invece, da ora alla fine del campionato farà gli esami ai suoi. Ogni partita sarà utile per valutare quanto ancora possono crescere i componenti della rosa e per capire chi sarà ‘degno’ di far parte della rosa 2017-2018, quando le ambizioni della Samp saranno diverse dal valorizzare i giovani e salvarsi con anticipo.

“Queste sono sfide che ritengo importanti per arricchire le valutazioni sui calciatori, voglio veder crescere la concentrazione e la mentalità”.

Il primo osservato è il belga Praet, mister 10 milioni, che ancora non ha pienamente convinto. Avrà una chance, prendendo il posto di Barreto, non al meglio. In attacco ci potrebbe essere una opportunità per Budimir, con Quagliarella acciaccato. Intanto c’è l’ostacolo Sassuolo: “La loro è stata una stagione sfortunata, ma sono forti e vanno rispettati”.