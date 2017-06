Serena Williams e John McEnroe, scintille sui social. Lui la insulta, lei risponde così

NEW YORK – Commenti al veleno tra la star del tennis Serena Williams e John McEnroe che, durante un’intervista all’emittente Npr, ha detto: “La Williams è giudicata la miglior tennista della storia, e io sono d’accordo, ma se disputasse nei tornei maschili sarebbe n° 700 nella classifica mondiale”.

La campionessa ha deciso di replicare senza troppi giri di parole e affidato a Twitter la sua risposta: “Caro John, ti voglio bene e ti rispetto, ma per favore fai lo stesso e lasciami in pace”. Non paga di una risposta, ha deciso di pubblicarne anche un’altra: “Le tue parole non sono supportate dai fatti, non ho mai giocato contro un giocatore del circuito maschile né tanto meno ho il tempo. Rispetta la mia privacy dal momento che sono incinta. Buona giornata”.

Gli utenti del social hanno apprezzato la risposta, acclamando la Williams e deridendo il campione McEnroe; T Kyle è andato dritto al punto e ha commentato: “E’ solo geloso perché sei la tennista più forte di tutti i tempi”. “Sono molto confuso. Serena Williams paragonata a giocatori uomini. Mi sono perso qualcosa??” ha scritto un altro utente su Twitter.

La Williams, 35 anni ha vinto il campionato di Wimbledon e gli Australian Open per ben sette volte, gli Open Usa sei volte e i French Open per tre. McEnroe, 58, ex numero uno del tennis proprio come la Williams, ha vinto 4 Us Open e tre titoli singolo a Wimbledon.

Quando fu intervistata al “Letterman Show”, la campionessa dichiarò: “Credo che il tennis maschile e quello femminile siano due sport separati. Gli uomini sono più veloci e servono meglio, ma il loro è un gioco differente. Amo giocare al tennis femminile, perché non voglio sentirmi in imbarazzo”.