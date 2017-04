Serena Williams incinta: “Sono alla ventesima settimana” FOTO

LOS ANGELES – Serena Williams torna la numero uno e annuncia a tutti di essere incinta. La stella del tennis da lunedì prossimo tornerà al top del ranking Wta (la Women Tennis Association), spodestando la tedesca Angelique Kerber.

Ma la vittoria più bella è quella ottenuta fuori dal campo: è in dolce attesa e quindi dovrà fermarsi. E’ stata la stessa tennista statunitense a far sapere di essere incinta, postando una sua foto su Snapchat in cui ha spiegato di essere “di 20 settimane”.

Quindi la vincitrice di 23 titoli del Grande Slam potrebbe partorire proprio durante gli US Open. E il fatto che sia in stato interessante già da così tante settimane vuol dire anche che a fine gennaio, quando ha vinto l’Australian Open battendo in finale sua sorella Serena, era già in attesa del primo figlio, e più precisamente alla settima settimana di gravidanza.

Quella era stata anche la sua ultima apparizione su un campo di tennis. Il padre del bimbo (o bimba) è Alexis Ohanian, fondatore del social Reddit con cui si è fidanzata ufficialmente a Roma, una delle città preferite dalla coppia.

Viste le sue attuali condizioni, rivedremo in campo la Williams, 35 anni, nel 2018, se ne avrà voglia. Infatti c’è già chi dice che la maternità potrebbe essere il primo passo verso il ritiro, ma si tratta soltanto di supposizioni. Intanto anche la Wta, che aveva postato un tweet di congratulazioni dopo aver appreso la notizia, lo ha successivamente cancellato. Non ci sono ulteriori aggiornamenti.