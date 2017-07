Serie A, ufficiale: è Nicola Rizzoli il nuovo designatore degli arbitri

ROMA – Nicola Rizzoli sarà il nuovo designatore degli arbitri di Serie A. Ora è ufficiale: lo ha annunciato il presidente dell’Aia, Marcello Nicchi. Rizzoli, 45 anni, prenderà il posto di Domenico Messina.

In Serie B il responsabile sarà Emidio Morganti, mentre per la Can D è stato scelto Matteo Trefoloni. Alla Can Pro confermato Giannoccaro, alla Cai andrà Andrea Gervasoni. Il Comitato nazionale ha poi deliberato la conferma di Alfredo Trentalange come responsabile del settore tecnico arbitrale.