Sampdoria-Roma, ennesimo rinvio: i social non perdonano

GENOVA – Sampdoria-Roma rinviata “a data da destinarsi”. La Lega di Serie A conferma così la decisione di non far disputare l’anticipo della terza giornata in programma domani a Genova:

“Il commissario straordinario della Lega Professionisti Serie A – fanno sapere -, vista la comunicazione del GOS di Genova, con la quale si dà atto della decisione assunta in data odierna dal Centro Operativo Comunale, a causa dell’allerta meteo diramata dalla Regione Liguria, di rinviare l’incontro Sampdoria-Roma, dispone che la gara Samp-Roma venga rinviata a data da destinarsi”.

Non è la prima volta che questa partita viene rinviata o sospesa per pioggia. Senza andare troppo indietro nel tempo, anche lo scorso anno,

questa volta allo Stadio Olimpico, la gara venne interrotta per molti minuti al termine del primo tempo e riprese solamente con largo ritardo e in maniera del tutto ‘miracolosa’.

Davanti all’ennesimo rinvio di Samp-Roma per maltempo, il popolo dei social non ha avuto pietà e si è letteralmente scatenato con queste vignette.