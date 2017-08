Venezia-Salernitana streaming – diretta tv, dove vederla (Serie B)

Venezia-Salernitana IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC – Venezia-Salernitana (orario 20.30), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie B (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport. La partita verrà trasmessa anche in diretta streaming sull’applicazione SkyGo. Questa app è utilizzabile solamente dagli abbonati a Sky Sport.

VENEZIA (4-3-3): Audero; Zampano, Bruscagin, Andelkovic, Garofalo; Suciu, Pinato, Bentivoglio: Zigoni, Geijo, Moreo. All.: Inzaghi.

SALERNITANA (4-3-3): Iliadis; Pucino, Bernardini, Adejo, Vitale; Minala, Della Rocca, Ricci; Orlando, Bocalon, Rosina. All.: Bollini.

Serie B, di seguito tutte le probabili formazioni della prima giornata. SABATO 26 AGOSTO ORE 20.30

–

CITTADELLA (4-3-3): Alfonso; Caccin, Camigliano, Adorni, Pezzi; Lora, Iori, Chiaretti; Litteri, Arrighini, Kouamè. All.: Venturato.

ASCOLI (4-4-2): Lanni; Mogos, De Santis, Gigliotti, Mignanelli; Carpani, Addae, Buzzegoli, Giorgi; Favilli, Rosseti. All.: Maresca.

–

AVELLINO (4-4-2): Offredi; Ngawa, Migliorini, Suagher, Rizzato; Laverone, D’Angelo, Paghera, Bidaoui; Asencio, Ardemagni. All.: Novellino.

BRESCIA (4-4-2): Minelli; Cistana, Meccariello, Bagadur, Coly; Cattaneo, Bisoli, Machin, Ndoj; Caracciolo, Torregrossa. All.: Boscaglia.

–

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Iacobucci, De Santis, Ceccarelli, Pellizzer, Baraye; Nizzetto, Palermo, Ardizzone; Tremolada; La Mantia, Luppi. All.: Castorina.

PERUGIA (4-3-3): Rosati; Zanon, Belmonte, Volta, Alhassan; Emmanuello, Bianco, Colombatto; Mustacchio, Cerri, Terrani. All.: Giunti.

–

PALERMO (3-4-2-1): Posavec; Cionek, Struna, Accardi; Aleesami, Chochev, Gnahoré, Morganella; Coronado, Trajkovski; Nestorovski. All.: Tedino.

SPEZIA (4-3-3): Di Gennaro; De Col, Giani, Terzi, Lopez; Sciaudone, Juande, Maggiore; Piccolo, Granoche, Soleri. All.: Gallo.

–

PRO VERCELLI (4-3-3): Nobile; Germano, Jidayi, Bergamelli, Mammarella; Ghiglione, Vives, Firenze; Vajushi, Bianchi, Polidori. All.: Grassadonia.

FROSINONE (3-4-1-2): Bardi; Ariaudo, Terranova, Brighenti; Paganini, Sammarco, Maiello, Beghetto; Ciano; Dionisi, Ciofani. All.: Longo.

–

TERNANA (4-3-1-2): Plizzari; Valjent, Tinti, Signorini, Favalli; Paolucci, Defendi, Angiulli; Tiscione; Finotto, Montalto. All.: Pochesci.

EMPOLI (4-3-1-2): Porvedel; Laurini, Dermaku, Romagnoli, Pasqual; Picchi, Castagnetti, Krunic; Lollo; Donnarumma, Caputo. All.: Vivarini.

–

CARPI (3-5-2): Colombi; Vitturini, Blanchard, Poli; Pasciuti, Mbaye, Verna, Giorico, Anastasio; Saber, Mbakogu. All.: Calabro.

NOVARA (4-4-2): Montipò; Dickmann, Chiosa, Troest, Calderoni; Casarini, Ronaldo, Orlandi, Da Cruz; Sansone, Maniero. All.: Corini.

DOMENICA 27 AGOSTO ORE 17.30

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Zampano, Coda, Perrotta, Mazzotta; Coulibaly, Brugman, Valzania; Nicastro, Ganz, Mancuso. All.: Zeman.

FOGGIA (4-3-3): Guarna; Angelo, Martinelli, Empereur, Celli; Fedele, Vacca, Deli; Milinkovic, Mazzeo, Calderini. All.: Stroppa.

LUNEDI’ 28 AGOSTO ORE 20.30

BARI (4-2-3-1): Micai; Fiamozzi, Tonucci, Masi, D’Elia; Greco, Busellato; Galano, Brienza, Improta; Floro Flores. All.: Grosso.

CESENA (3-5-2): Fulignati; Perticone, Esposito, Donkor; Kupisz, Crimi, Laribi, Sbrissa, Fazzi; Gliozzi, Jallow. All.: Camplone.