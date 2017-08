Sorteggi Champions League, come vederli in diretta streaming su Pc

ROMA – I sorteggi della fase a gironi della Champions League 2017-2018 sono in programma questa sera, 24 agosto, alle 18 e come ogni anno si terranno al Grimaldi Forum di Montecarlo. Per la prima volta dalla stagione 2013-2014 il campionato italiano sarà rappresentato da tre squadre, cioè tutte quelle che potevano qualificarsi: Juventus, Roma e Napoli.

Le 32 squadre che hanno ottenuto la qualificazione ai gironi di Champions League sono state suddivise in quattro fasce: la prima è riservata alla squadra campione in carica – il Real Madrid – e ai vincitori degli otto campionati europei con il coefficiente UEFA più alto al termine della stagione 2015/2016 mentre le restanti quattro fasce sono regolate in base al coefficiente UEFA dei club. Il sorteggio inizierà con il sorteggio della prima fascia e proseguirà fino al quarto.

Nella fase a gironi della Champions League non si potranno affrontare squadre provenienti dallo stesso paese e in ciascun turno della fase non potranno giocare nella stessa giornata più di due squadre della stessa federazione. La UEFA inoltre ha mantenuto la decisione di non far incontrare squadre ucraine e russe, per via dei complicati rapporti fra i due paesi.

I sorteggi della fase a gironi di Champions League verranno trasmessi in streaming dal sito della UEFA (questo il link). Si potranno seguire in diretta anche in televisione su Italia 1 a partire dalle 17.30 o in streaming dal sito del canale Mediaset, raggiungibile da qui (bisogna registrarsi dopo alcuni minuti, ma è gratuito). Per gli abbonati a Mediaset Premium i sorteggi saranno visibili anche su Premium Sport e Premium Sport HD.