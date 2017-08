SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE STREAMING, DOVE SEGUIRE LA DIRETTA – Il sorteggio dei gironi della Champions League 2017-2018 è uno dei momenti più attesi dell’anno calcistico. A Montecarlo si definiranno i consueti 8 gironi, ciascuno composto da 4 squadre: le migliori due si qualificheranno poi agli ottavi di finale. Ricordiamo che formazioni provenienti dalla stessa Nazione non potranno essere inserite nello stesso raggruppamento. Le squadre sono state inserite in quattro fasce: la prima riservata ai Campioni Nazionali delle migliori otto leghe continentali (tra cui anche il Real Madrid, detentori del trofeo), le altre sono definitive in base al ranking UEFA. In ciascun girone ci sarà una squadra di ogni fascia.

I sorteggi della Champions League 2017-2018, con anche la stesura di tutti i calendari (tre partite in casa e tre in trasferta per ogni squadra), sono in programma giovedì 24 agosto alle ore 18.00. L’Italia sarà sicuramente coinvolta con Juventus e Roma, mentre il Napoli è ancora atteso dal ritorno del playoff contro il Nizza (si riparte dalla vittoria per 2-0 ottenuta al San Paolo).

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio dei sorteggi dei gironi della Champions League 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Mediaset Premium, su Eurosport, su Italia 1. Per chi invece non potrà seguire la diretta in tv, sarà possibile assistere al sorteggio dei gironi di Champions League in streaming sul sito ufficiale della Uefa (clicca qui).

Il calendario della fase a gironi della Champions League 2017-2018:

12-13 settembre: prima giornata.

26-27 settembre: seconda giornata.

17-18 ottobre: terza giornata.

31 ottobre-1° novembre: quarta giornata.

21-22 novembre: quinta giornata.

5-6 dicembre: sesta giornata.